Чендлер Парсонс: «Имя Джордана Пула вываляли в грязи, но нужно поздравить его с хорошей игрой»
Джордан Пул стал сюрпризом нового сезона по мнению Чендлера Парсонса.
«Его имя вываляли в грязи в медиа, его команда идет с 50% результатом, у них плохой состав, вся задача их противника заключается в том, чтобы остановить Пула. Но он бросает с 58% точностью из-за дуги и 47% с игры. Набирает в среднем 24,6 очка.
Он освоился и чувствует себя комфортнее. Новая команда, новая роль. Как бы ни хотелось продолжать валять его в грязи, когда он плох, нужно поздравить его с хорошей игрой. Он эффективен, готов играть, много времени проводит на площадке», – заключил ведущий подкаста Run It Back.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Run It Back в сети X
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