0

Дрю Холидэй: «Нам нельзя подходить к играм спустя рукава, это подготовит нас к любой ситуации»

Дрю Холидэй обрисовал положение «Бостона».

«Этот сезон будет трудным, но веселым. Все будут охотиться на нас, но это признак уважения. Нам придется настраиваться на каждый матч.

Все будут встречать нас с максимальным старанием, нам нельзя играть спустя рукава. Это подготовит нас к любой ситуации», – заявил защитник.

«Селтикс» являются действующими чемпионами НБА, фаворитами Восточной конференции и главными претендентами на новый титул.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Ноа Дэлзелл
logoБостон
logoНБА
logoДрю Холидэй
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дрю Холидэй о сборах «Селтикс»: «Джо Маззулла отключил тормоза и бросил на нас все силы»
29 сентября, 08:59
Дрю Холидэй: «Джо Маззулла очень помогает в условиях, когда мы либо сломаемся, либо выйдем на новый уровень»
127 сентября, 14:17
Дрю Холидэй: «Теперь люди видят нас на вершине горы»
26 сентября, 04:30
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Тристан Томпсон: «Раньше Эван Мобли был немного робким, теперь он знает, что является чертовой проблемой»
11 минут назад
«Денвер» в хорошей позиции». Генменеджер Келвин Бут ведет переговоры о продлении контракта
9сегодня, 16:08
НБА. «Кливленд» примет «Орландо», «Миннесота» встретится с «Денвером» и другие матчи
сегодня, 15:53
Ник Янг: «Виктор Вембаньяма еще не нашел свою игру»
1сегодня, 15:37
Чендлер Парсонс о возможном обмене Янниса Адетокумбо: «Это должны быть «Уорриорз», «Тандер» или «Рокетс»
20сегодня, 14:50
Грегг Попович о Викторе Вембаньяме: «Он больше игрок периметра, чем поста»
5сегодня, 14:34
Кристиан Браун: «Победы заботят Николу Йокича больше, чем кого-либо другого»
1сегодня, 14:18
Никола Йокич: «Будь большим в победе и поражении. Так меня воспитали»
3сегодня, 13:59
Владелец «Хапоэля Тель-Авив» Офер Яннай: «Все, кто наносят нам вред, заплатят. Иногда помногу»
1сегодня, 13:25
Леброн выложил видео, в котором Дональд Трамп выставляется расистом: «Голосуйте за Камалу Харрис!»
36сегодня, 11:12
Ко всем новостям
Последние новости
Шейн Ларкин сыграет за сборную Турции на Евробаскете-2025
27 минут назад
Стефани Уайт стала главным тренером «Индиана Фивер»
52 минуты назад
Джейк Ларэвиа из «Мемфиса» стал 8-м баскетболистом с драфта-2022, чья опция на 4-й год была отклонена
сегодня, 16:24
Эргин Атаман пропустит матч «Панатинаикоса» против «Жальгириса» ради сборной Турции
сегодня, 15:22
Атмосфера в раздевалке, в тренажерном зале и на домашней арене – в новом выпуске влога ЦСКА
сегодня, 15:06Видео
«Реал» интересуется Патриком Беверли и Бруно Кабокло, наблюдает за ситуацией в «Хапоэле»
сегодня, 13:10
«Милан» подписал контракт с Нико Мэннионом
4сегодня, 12:55
«Детройт» отказался от опции в контракте Уэнделла Мура
сегодня, 12:31
Энджел Риз предстала на Хэллоуин в образе героини комиксов Ядовитый Плющ
4сегодня, 12:07Фото
Ксавьер Мун: «Большое преувеличение говорить, что НБА и европейский баскетбол – это два разных вида спорта»
1сегодня, 11:48