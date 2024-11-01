Дрю Холидэй: «Нам нельзя подходить к играм спустя рукава, это подготовит нас к любой ситуации»
Дрю Холидэй обрисовал положение «Бостона».
«Этот сезон будет трудным, но веселым. Все будут охотиться на нас, но это признак уважения. Нам придется настраиваться на каждый матч.
Все будут встречать нас с максимальным старанием, нам нельзя играть спустя рукава. Это подготовит нас к любой ситуации», – заявил защитник.
«Селтикс» являются действующими чемпионами НБА, фаворитами Восточной конференции и главными претендентами на новый титул.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Ноа Дэлзелл
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