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Дрю Холидэй: «Джо Маззулла очень помогает в условиях, когда мы либо сломаемся, либо выйдем на новый уровень»

Дрю Холидэй описал опыт сотрудничества с Джо Маззуллой.

«Это интересно и весело. Новый опыт. Очень здорово переключиться с обычного тренера на кого-то вроде Джо. Вы обычно встречаетесь с его более агрессивной стороной, но он может быть и более расслабленным. Может отпускать шуточки и делать, что хочет. Но на публике он обычно серьезен.

Джо нравится игра, нравится борьба. Нравится, когда в нем сомневаются, когда он «андердог». Любит сражаться на физическом и ментальном уровне. Увлекается джиу-джитсу и подобными вещами.

Его устраивают условия, в которых мы либо сломаемся, либо выйдем на новый уровень. У него отлично получается помогать нам преуспевать в эти сложные моменты», – заключил Дрю Холидэй.

Джо Маззулла провел второй год на посту главного тренера «Бостона». Защитник Дрю Холидэй присоединился к команде перед сезоном-2023/24.

«Селтикс» стали чемпионами прошлого розыгрыша НБА.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: CBS Sports
logoБостон
logoНБА
logoДрю Холидэй
logoДжо Маззулла
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