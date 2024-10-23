Предложение «в стиле Лионеля Месси» готовит женская лига Unrivaled для Кейтлин Кларк
Новая женская баскетбольная лига 3х3 Unrivaled готовится сделать крупное предложение «в стиле Лионеля Месси», чтобы соблазнить защитника «Индианы» Кейтлин Кларк сыграть в первом сезоне лиги, сообщает Front Office Sports.
Попытки новой лиги заполучить лучшего новичка прошедшего сезона женской НБА похожи на усилия «Интера Майами» по привлечению Месси в 2023 году.
Клуб знал, что одной зарплаты недостаточно, чтобы заполучить мировую суперзвезду, поэтому предложил беспрецедентный пакет, который включал контракт на 150 миллионов долларов, акции клуба и другие финансовые стимулы. Кроме того, компания Apple согласилась поделиться с футболистом доходом от MLS Season Pass.
Кларк стала четвертой в рейтинге самых привлекательных в маркетинговом плане спортсменов по версии SportsPro в Лондоне. Месси – на пятом месте.
Подобно «эффекту Месси» в МЛС, Unrivaled надеется, что «эффект Кейтлин Кларк» увеличит продажи билетов и рейтинги телевизионного партнера TNT Sports, а также привлечет надежных рекламодателей.
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