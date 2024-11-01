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«Денвер» в хорошей позиции». Генменеджер Келвин Бут ведет переговоры о продлении контракта

Келвин Бут, скорее всего, сохранит должность генменеджера «Наггетс».

По информации ESPN, клуб уже несколько месяцев общается с управленцем по поводу продления контракта и ожидает продолжения сотрудничества в дальнейшем.

«Думаю, что победа в чемпионате зависит от комбинации опыта и сил. Чаще всего больше сил у молодых игроков.

Ситуация сложная. Тренер старается выиграть каждый матч, полагается на проверенные ресурсы. Понимаю, почему Майклу Мэлоуну тяжело дается ситуация с составом, когда ситуация обостряется и становится конкурентной.

Но мы не ищем врагов и злодеев. Мы отлично играли в прошлом регулярном сезоне. Задействовали много молодых игроков. Добились именно того, что нам было нужно. Думаю, что наша команда находится в хорошем положении из-за этого», – заявил Бут.

Последние два года «Денвер» терял опытных баскетболистов и старался заменить их своей молодежью.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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logoНБА
Келвин Бут
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