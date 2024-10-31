0

«Милуоки» отказался от опции продления контракта с Маржоном Боучэмпом на сезон-2025/26

Маржон Боучэмп станет свободным агентом в 2025 году.

«Бакс» отказались от опции продления контракта с форвардом (24 года, 201 см) на четвертый сезон стоимостью 4,8 млн долларов.

Боучэмп, 24-й номер драфта 2022 года, станет неограниченно свободным агентом в следующее межсезонье.

Показатели 24-летнего форварда в 104 проведенных матчах НБА – 4,7 очка и 2,1 подбора в среднем за встречу.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
переходы
logoМилуоки
logoНБА
logoМаржон Боучэмп
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. «Даллас» сразится с «Хьюстоном», «Клипперс» примут «Финикс» и другие матчи
сегодня, 16:57
«Милуоки» может обменять Янниса Адетокумбо в этом сезоне. Возможными вариантами называют «Майами» и «Бруклин»
44сегодня, 16:28
Док Риверс: «Чувствуется, что мы близки к прорыву»
32сегодня, 09:22
Нью-Йорк – Милуоки прогноз на матч 9 ноября 2024
вчера, 21:30Пользовательская новость
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Сабрина Ионеску получила разрыв связки локтевого сустава во время финальной серии
242 минуты назад
История изготовления мячей: от кожи и свиных мочевых пузырей до 3D-печати и переработанного пластика
48 минут назадСпецпроект
Единая лига ВТБ. УНИКС обыграл «Уралмаш» в Казани
11сегодня, 17:57
Гилберт Аренас: «Если убрать имя Клэя Томпсона из его статистики, все выстроятся в очередь за ним»
8сегодня, 17:38
Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» в гостях разгромило «Нефтяник», «Спарта энд К» проиграла МБА
сегодня, 17:01
НБА. «Даллас» сразится с «Хьюстоном», «Клипперс» примут «Финикс» и другие матчи
сегодня, 16:57
«Чтобы победить, нужна определенная серьезность». Дрэймонд Грин раскритиковал послематчевую традицию «Тандер»
12сегодня, 16:53
Брэдли Бил: «В прошлом сезоне «Санз» использовали меня больше как организатора, чем как скорера, и это сбивало меня с толку»
4сегодня, 16:42
«Милуоки» может обменять Янниса Адетокумбо в этом сезоне. Возможными вариантами называют «Майами» и «Бруклин»
44сегодня, 16:28
Алексей Швед может дебютировать в новом сезоне китайской лиги на этой неделе
2сегодня, 14:53
Ко всем новостям
Последние новости
Билл Симмонс: «У «Орландо» потолок выше, чем у «Милуоки»
7 минут назад
«Хорнетс» напугали Ламело Болла при помощи клоуна
129 минут назадВидео
«Реал» пожертвовал 1 миллион евро пострадавшим от наводнения в Испании
52 минуты назад
Евгений Гомельский: «Сегодня Ливия, Тунис, но пройдет немного времени, и вновь будут Франция, Сербия в соперниках»
2сегодня, 18:31
«Лейкерс» отказались от опции продления контракта с Джейленом Худом-Шифино
3сегодня, 18:21
«Он не заслужил эти минуты». Чендлер Парсонс уверен, что Бронни Джеймс больше не выйдет на площадку в этом сезоне
сегодня, 18:13
Неманя Недович о судьях: «Нам удалось выйти вперед, но затем вмешались эти трое парней»
сегодня, 17:54
«Жесткость – да, грубость – перебор». Андрей Кириленко высказался против драк в баскетболе
1сегодня, 17:45
«Маккаби Тель-Авив» близок к подписанию Дэвида Деджулиуса
сегодня, 17:24
Андреа Тринкьери о судействе в матче с «Црвеной Звездой»: «Уровень конкуренции в Евролиге очень высок, в каждом матче кто-то остается недовольным»
сегодня, 16:01