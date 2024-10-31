«Милуоки» отказался от опции продления контракта с Маржоном Боучэмпом на сезон-2025/26
Маржон Боучэмп станет свободным агентом в 2025 году.
«Бакс» отказались от опции продления контракта с форвардом (24 года, 201 см) на четвертый сезон стоимостью 4,8 млн долларов.
Боучэмп, 24-й номер драфта 2022 года, станет неограниченно свободным агентом в следующее межсезонье.
Показатели 24-летнего форварда в 104 проведенных матчах НБА – 4,7 очка и 2,1 подбора в среднем за встречу.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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