«Милуоки» отказался от опции продления контракта с Маржоном Боучэмпом на сезон-2025/26

Маржон Боучэмп станет свободным агентом в 2025 году.

«Бакс» отказались от опции продления контракта с форвардом (24 года, 201 см) на четвертый сезон стоимостью 4,8 млн долларов.

Боучэмп, 24-й номер драфта 2022 года, станет неограниченно свободным агентом в следующее межсезонье.

Показатели 24-летнего форварда в 104 проведенных матчах НБА – 4,7 очка и 2,1 подбора в среднем за встречу.