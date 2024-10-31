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«Лейкерс» отказались от опции продления контракта с Джейленом Худом-Шифино

Джейлен Худ-Шифино выйдет на рынок в 2025 году.

«Лейкерс» отказались от опции продления контракта с атакующим защитником (21 год, 196 см) на третий год стоимостью 4 миллиона долларов.

Худ-Шифино станет неограниченно свободным агентом в 2025 году.

21-летний Худ-Шифино был выбран под 17-м номером на драфте 2023 года. Он набирал в среднем 1,6 очка и 0,6 подбора в 21 матче в прошлом сезоне и пока не играл в сезоне-2024/25. 

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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