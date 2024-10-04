Бронни Джеймс лидировал по преодоленной дистанции на первой тренировке «Лейкерс»

Джей Джей Редик остался доволен работой Бронни Джеймса.

Главный тренер «Лейкерс » сообщил, что новичок команды ответственно и упорно подошел к первым тренировкам. В качестве примера Редик рассказал, что Бронни Джеймс лидировал среди игроков по дистанции, преодоленной во время тренировочного дня. Защитник пробежал 6 миль. Вторым оказался Джейлен Худ-Шифино с расстоянием в 5,5 мили.