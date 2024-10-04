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Бронни Джеймс лидировал по преодоленной дистанции на первой тренировке «Лейкерс»

Джей Джей Редик остался доволен работой Бронни Джеймса.

Главный тренер «Лейкерс» сообщил, что новичок команды ответственно и упорно подошел к первым тренировкам. В качестве примера Редик рассказал, что Бронни Джеймс лидировал среди игроков по дистанции, преодоленной во время тренировочного дня. Защитник пробежал 6 миль. Вторым оказался Джейлен Худ-Шифино с расстоянием в 5,5 мили.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Дэниэла Старканда
logoЛейкерс
logoДжей Джей Редик
logoНБА
logoБронни Джеймс
logoДжейлен Худ-Шифино
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