Клэй Томпсон ответил скептикам, а Уэстбрук стал символом проблем «Наггетс»

Сезон в НБА только разогревается, и еще непривычно видеть Клэя Томпсона в майке «Далласа», Расселла Уэстбрука – рядом с Николой Йокичем, а Джулиуса Рэндла – в «Миннесота».

Посмотрим, как дебютанты выступили сегодня.

Расселл Уэстбрук

«Денвер» с дебютирующим Расселлом Уэстбруком проиграл «Оклахоме» в первой игре сезона.

«Тандер» реализовали только 8/36 из-за периметра и все равно победили с разницей в 15 очков.

Уэстбрук при этом стал самым минусовым баскетболистом на паркете. Его статистика с любым другим игроком «Денвера» (да-да, и с Йокичем) на площадке сугубо отрицательна и показывает, насколько сложно будет найти работающую комбинацию игроков, не проседая слишком сильно на длинных отрезках игры.

Да, Уэстбрук добавил немного энергии, накрыл пару бросков из-за спины своими резкими возвращениями, пару раз в быстром транзишене смог как найти партнеров, так и сам завершить атаку. Но против такой «Оклахомы» – этого мало. Его бросковая статистика (20/17/25%) – как олицетворение трудностей всей команды.

У «Денвера» точно много вопросов с ротацией игроков, и даже непонятно, чьи минуты можно разделить как-то по-другому. Йокичу нужен Гордон, и им вдвоем уже никак не обойтись без Портера в нападении, а других надежных шутеров в команде по сути нет. Так и получается, что в минуты без Йокича, и особенно с Расселлом, у команды не было идей на паркете. Даже Мюррей сегодня провел немалое количество минут с запасными и Уэстбруком, надеясь как-то помочь команде со спейсингом, но это работало так же неэффективно (-11 с Уэстбруком за 13 минут на площадке).

Кажется, у «Денвера» проблемы, и он собственноручно на них подписался, добавив Уэстбрука в том числе. Как Расселл должен был помочь команде, которая в прошлом сезоне была на дне таблицы (29-я) по количеству попыток из-за дуги, и это при наличии тогда Колдуэлла-Поупа, даже концептуально было не очень понятно.

Отдать ему второй юнит в том виде, в котором он есть сейчас, кажется в принципе невозможным, а играть усеченной ротацией с начала сезона – дело неблагодарное при травматичном Портере и только восстановившемся Маррее.

Из позитивного отметим всю ту же страсть и атлетичность, наверняка в матчах против оппонентов другого класса он будет полезен и даже снимет нагрузку с лидеров. Правда, на таком Западе легких встреч будет совсем мало, в чем может крыться еще одна опасность для самого разыгрывающего.

Много ошибок «Наггетс» допускать нельзя, и всего один-два средних по стандартам «Денвера» месяца могут уволочь команду, которая только в прошлом сезоне считалась одним из двух главных претендентов на титул, в нижнюю часть сетки плей-офф. Подобное давление в условиях неработающих сочетаний может заставить «Денвер» и Уэстбрука по-разному оценивать необходимость его нахождения на площадке, что может повлечь ненужные обиды.

Пока же начало пути «Наггетс» с Уэстбруком вышло совсем плохим.

Алекс Карузо

У «Оклахомы» же, напротив, изобилие игроков ротации. Проблем с глубиной не было и в прошлом сезоне (за исключением разве что позиции центрового), но в этом году к тому же самому костяку добавились Хартенштайн и Карузо. Дебют первого был отложен травмой, а вот второй провел очень показательный матч в плане пользы, которую может принести игрок, не набравший ни одного очка.

Для контекста всего лишь опишу хронологию событий, уложившихся в короткий отрезок, начиная примерно с 7-й минуты первой четверти:

Ассист Карузо на партнера;

Мюррей под давлением Алекса дважды не может зафиксировать мяч и в итоге упускает его за боковую;

Карузо успел сфолить на идущем в совершенно открытом проходе на кольцо Уэстбруке (1/2 штрафных);

Отличный скрин под трехочковый Дженга на другом конце площадки;

Вторая потеря Мюррея под давлением Карузо.

Эти 13 секунд – чистое удовольствие для любого фаната НБА:

Алекс — один из лучших ролевых игроков всей лиги и может быть полезен в матче против одного из самых сложных оппонентов, не набрав ни одного очка. Это, конечно, говорит много об «Оклахоме», но еще и о том, как много мелких полезных умений в скиллсете самого игрока.

Его +/- самый большой в команде, +19. И уже видно, как он стал абсолютно своим в коллективе еще до начала полноценного сезона.

В итоге один из самых цепких игроков в обороне закончил матч без очков и перехватов, с 6 подборами и 4 ассистами. Отличный сценарий: дебют совершенно точно удался, и точно есть, где можно добавить.

Клэй Томпсон

Легенда «Голден Стэйт» провела сегодня первый профессиональный матч в форме другого коллектива. Видеть Клэя не в цветах «Уорриорз» оказалось не таким уж сложным испытанием, плюс Клэй очевидно превзошел стартовые ожидания от своего дебюта, и много думать о достижениях прошлых лет не было смысла.

Первый же бросок Клэя стал результативным, после чего он совершил пару перехватов и в итоге к 5-й минуте второй четверти на его счету уже было 8 очков, 5 подборов (пара из которых на чужом щите) и 3 перехвата. Сказать, что он был прям уж очень агрессивен, нельзя, а вот правильный выбор позиции и полная концентрация точно присутствовали. Хороший старт с парочкой попаданий и вера партнеров по команде помогли Клэю расслабиться, хотя сам он и обещал, что без нервов не обойдется.

В новой команде нет критической потребности брать игру на себя, как это было в «Голден Стэйт» последние два сезона. Тут так же есть совершенно четкая иерархия спасателей ситуации в случае чего: Лука, потом Кайри, и затем уже все остальные во главе с Клэем. Из-за чего, кажется, было меньше владений, когда Клэй излишне тянул одеяло. Общее количество попыток в игре Томпсона сегодня – только 13, и 10 из них – трехочковые. Клэй не шел в ненужные, рискованные проходы под кольцо и почти совсем не бросал дальние двухочковые (что как раз и происходило в «Голден Стэйт»), сосредоточившись только на том, чтобы быть самой большой угрозой на дуге.

Это сработало. 6 точных попаданий, и даже маленькое шоу, которое дважды устроил Лука, разворачиваясь спиной к кольцу еще до броска Клэя и явно приговаривая под нос что-то вроде «Этот мазафакер теперь с нами».

После парочки невнятных игр в предсезонке, одна из которых закончилась вообще с нулем очков, такой дебют – праздник для Томпсона и болельщиков «Далласа».

Крис Пол

Еще один бывший игрок «Голден Стэйт» открыл свой новый, 19-й сезон в НБА в футболке «Сперс».

Как вы думаете, сколько времени на площадке Крис Пол провел без Виктора Вембаньямы? Полторы минуты. Все ждали дебюта не столько самого Криса, сколько их связки с Виктором и шоу-тайма, где каждая атака может легко кончаться закидушкой под данк француза.

В итоге первый аллей-уп игроки исполнили всего за 2 минуты до большого перерыва.

Возможно, дело в отсутствии оптимальных кондиций самого Вембаньямы, пропустившего часть подготовки к сезону, отдыхая после изнурительного первого года в НБА и Олимпиады.

Хоть Пол провел самый обычный для себя матч, он, как самый старший зрелый, успокаивающий элемент молодого и очень зеленого коллектива, делал именно то, что умеет лучше всего – дирижировал атакой команды, попутно давая пример, насколько неуступчивым и вовлеченным нужно оставаться на протяжении всей игры.

Связка Пол-Вемби является одной из самых ожидаемых вещей в НБА, которые никак не влияют на титульные расклады. В этом году.

А также…

Джулиус Рэндл

Технически эта игра не являлась дебютом Рэндла за «Миннесоту», но Джулиус провел исторический для себя матч, впервые в карьере набрав больше 30 очков в игре с реализацией 75%+ и как минимум 5-ю трехочковыми. И это после долгого восстановления, всего во второй официальной игре за «Тимбервулвз».

После матча даже Эдвардс сказал, что «Миннесота будет подстраиваться под Рэндла, а не наоборот». Не договаривая, что пока долговязый Рэндл и играющая не в самый быстрый баскетбол «Миннесота» по темпу и так подходили друг к другу, а итог такого подхода и будут ли дальше звучать эти дифирамбы и красивые заявления, определит сам Рэндл и его продуктивность в игре один в один.

Сегодня он был безупречен, и такой «чистый» баскетбол помог «Миннесоте» обыграть «Сакраменто» в гостях.

Демар Дерозан

Как-то все происходящее в «Сакраменто» действительно уходит немного на второй план, хотя «Кингз» последних двух сезонов и играли в едва ли не самой зрелищной манере. Когда они добавили Дерозана, все как будто только спросили: «На кой?» – и пошли себе дальше, счастливо жить и не думать о «Сакраменто». (Говорят, это связано.)

Демар показал себя Дерозаном, выбив дежурные 20+, заработав за игру целых 14 штрафных. Один из лучших игроков в клатче последних двух лет имел возможность помочь «Королям» победить сегодня, но смазал пару открытых попыток на последних минутах игры.

Фото: Gettyimages.ru /Sam Hodde