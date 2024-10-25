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«Господи, как они это сделали?». Грегг Попович рассказал о реакции на переход Клэя Томпсона в «Даллас»

Клэй Томпсон присоединился к «Мэверикс» в это межсезонье.

Звездный защитник набрал 22 очка, реализовав 6 из 10 трехочковых бросков в дебютной победе над «Сан-Антонио» (120:109). Главный тренер «Сперс» Грегг Попович прокомментировал свою реакцию на переход Томпсона.

«Господи, как они это сделали?». Такой была моя реакция, честно. Я, кажется, выпивал бокал вина где-то, и они безнадежно испортили мой вечер.

Клэй – особенный. Отличное дополнение», – заключил Попович.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Ноа Вебера
logoДаллас
logoСан-Антонио
logoГрегг Попович
logoНБА
logoКлэй Томпсон
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