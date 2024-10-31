Энтони Эдвардс нарядился Мистером Исключительным на Хэллоуин

Энтони Эдвардс предстал в костюме Мистера Исключительного.

В сети появилось видео, на котором звезда «Миннесоты» едет на автомобиле в костюме Мистера Исключительного.

Мистер Исключительный — супергерой из франшизы «Суперсемейка», обладающий сверхчеловеческой силой, стойкостью и выносливостью.

Девушка Эдвардса опубликовала в соцсети фотографии с вечеринки в честь Хэллоуина.