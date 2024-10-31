Энтони Эдвардс нарядился Мистером Исключительным на Хэллоуин
Энтони Эдвардс предстал в костюме Мистера Исключительного.
В сети появилось видео, на котором звезда «Миннесоты» едет на автомобиле в костюме Мистера Исключительного.
Мистер Исключительный — супергерой из франшизы «Суперсемейка», обладающий сверхчеловеческой силой, стойкостью и выносливостью.
Девушка Эдвардса опубликовала в соцсети фотографии с вечеринки в честь Хэллоуина.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Overtime в соцсети X
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