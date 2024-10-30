Энтони Эдвардс: «У «Мэверикс» хорошо получилось с подборами в нападении. Нужно разобраться с этим»

Энтони Эдвардс назвал одну из причин поражения от «Далласа» (114:120).

По словам защитника «Миннесоты», команда плохо справилась в борьбе за отскок на своем щите (12 подборов в нападении у «Мэвз»)

«Здесь мы недоработали, особенно я. Я здоровый парень. У меня должно получаться ставить спину «большим» соперника.

Но у них хорошо получилось с подборами в нападении. Мне нужно разобраться с этим. Может быть, мне следует спросить Руди, что нужно делать», – заявил Эдвардс.

Главный тренер «Тимбервулвз» Крис Финч отметил, что «наша игра в защите должна быть намного лучше».