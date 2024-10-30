Энтони Эдвардс: «У «Мэверикс» хорошо получилось с подборами в нападении. Нужно разобраться с этим»
Энтони Эдвардс назвал одну из причин поражения от «Далласа» (114:120).
По словам защитника «Миннесоты», команда плохо справилась в борьбе за отскок на своем щите (12 подборов в нападении у «Мэвз»)
«Здесь мы недоработали, особенно я. Я здоровый парень. У меня должно получаться ставить спину «большим» соперника.
Но у них хорошо получилось с подборами в нападении. Мне нужно разобраться с этим. Может быть, мне следует спросить Руди, что нужно делать», – заявил Эдвардс.
Главный тренер «Тимбервулвз» Крис Финч отметил, что «наша игра в защите должна быть намного лучше».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Джона Крочински
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости