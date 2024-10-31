Кеннет Лофтон продолжит карьеру в Китае

Кеннет Лофтон не смог пробиться в состав «Чикаго».

22-летний форвард (198 см) тренировался с «Буллз», но был отчислен перед началом сезона.

Лофтон продолжит карьеру в чемпионате Китая. Баскетболист присоединится к «Шанхаю», который в данный момент занимает предпоследнее место в турнирной таблице.