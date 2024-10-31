Кеннет Лофтон продолжит карьеру в Китае
Кеннет Лофтон не смог пробиться в состав «Чикаго».
22-летний форвард (198 см) тренировался с «Буллз», но был отчислен перед началом сезона.
Лофтон продолжит карьеру в чемпионате Китая. Баскетболист присоединится к «Шанхаю», который в данный момент занимает предпоследнее место в турнирной таблице.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sportando
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