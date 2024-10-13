Неманя Недович может пропустить матчи с «Фенербахче» и «Барселоной» из-за растяжения мышц

Неманя Недович получил растяжение мышц.

Об этом сообщил главный тренер «Црвены Звезды» Яннис Сферопулос.

«У Недовича растяжение мышц, он проходит лечение. Мы будем проверять его состояние ежедневно. Я не уверен, что он готов к предстоящим матчам», — сказал Сферопулос после вчерашней победы над «Игокеа» (91:68).

Во вторник «Црвена Звезда » встретится с «Фенербахче », а в пятницу проведет домашний матч с «Барселоной».