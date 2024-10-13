Неманя Недович может пропустить матчи с «Фенербахче» и «Барселоной» из-за растяжения мышц
Неманя Недович получил растяжение мышц.
Об этом сообщил главный тренер «Црвены Звезды» Яннис Сферопулос.
«У Недовича растяжение мышц, он проходит лечение. Мы будем проверять его состояние ежедневно. Я не уверен, что он готов к предстоящим матчам», — сказал Сферопулос после вчерашней победы над «Игокеа» (91:68).
Во вторник «Црвена Звезда» встретится с «Фенербахче», а в пятницу проведет домашний матч с «Барселоной».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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