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Неманя Недович может пропустить матчи с «Фенербахче» и «Барселоной» из-за растяжения мышц

Неманя Недович получил растяжение мышц.

Об этом сообщил главный тренер «Црвены Звезды» Яннис Сферопулос.

«У Недовича растяжение мышц, он проходит лечение. Мы будем проверять его состояние ежедневно. Я не уверен, что он готов к предстоящим матчам», — сказал Сферопулос после вчерашней победы над «Игокеа» (91:68).

Во вторник «Црвена Звезда» встретится с «Фенербахче», а в пятницу проведет домашний матч с «Барселоной».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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Яннис Сферопулос
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