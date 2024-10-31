Паскаль Сиакам и Бенедикт Матурин набрали 59 очков на двоих в победном матче против «Бостона»
«Индиана» обыграла «Бостон» в овертайме (135:132).
«Пэйсерс» выиграли первые три четверти домашнего матча и вели «+18» в заключительной, но не сумели добиться победы в основное время. «Селтикс» провели финальную 12-минутку с результатом 38:24.
Трехочковый бросок форварда Паскаля Сиакама за 7 секунд до конца матча в овертайме решил исход встречи в пользу хозяев.
Сиакам набрал 29 очков, 11 подборов и 5 передач, реализовав 11 из 20 бросков с игры, 6 из 8 трехочковых и 1 из 4 штрафных.
Форвард Беннедикт Матурин добавил 30 очков, 11 подборов и 4 передачи при 9 из 17 с игры, 2 из 5 из-за дуги и 10 из 11 со штрафной линии.
Со стороны «Бостона» выделился форвард Джейсон Тейтум, на его счету 37 очков, 8 подборов, 4 передачи и 4 перехвата.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube NBA
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