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Алексей Савков об игре сына в стартовой пятерке «Басконии» в Евролиге: «Паша был приятно удивлен. Шесть лет шли к этому»

Алексей Савков поделился эмоциями от игры Павла в старте «Басконии» в Евролиге.

«Я узнал об этом днем во вторник, 29 октября. После бросковой тренировки Паша позвонил и сказал, что тренер Пабло Ласо принял решение поставить его в старте. Паша был приятно удивлен этому, да и я тоже. Было интересно посмотреть, как у него получится, и могу сказать, что мы довольны. Шесть лет шли к этому.

Как оцените его 10 минут на площадке?

В самом начале был небольшой мандраж, но буквально одну-две атаки. Переживает, что не может забросить с игры. Вроде бы мяч уже залетает в корзину, но потом вылетает. Так, кстати, было и в предсезонке. Успокаиваю его, говорю, что ничего страшного, скоро все придет. Да и Паша сам это понимает. А по защите все отлично. При нем команда действует хорошо, легко, как мне кажется. Он играет на второй позиции, с приличным размером. Это плюс.

Изначально Павла в «Басконии» рассматривали как форварда?

 Да, но ситуации были разные. Был сезон, когда его вообще наигрывали на первом номере, но в основном на втором-третьем», – рассказал бывший игрок ЦСКА и «Химок», ныне тренер МБА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАлексей Савков
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoБаскония
Павел Савков
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