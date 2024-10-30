Павел Савков стал первым за 21 год россиянином, который вышел в старте команды Евролиги не из России

Павел Савков повторил редкое достижение .

22-летний защитник стал первым за 21 год россиянином, который вышел в стартовой пятерке команды Евролиги не из России. Савков вышел в старте «Басконии» в матче против «Милана » (88:83). За 10 минут на паркете набранными очками россиянин не отметился. До Савкова лишь 4 российских игрока появлялись в стартовых пятерках иностранных команд: Руслан Авлеев («Киндер Болонья») – сезон-02/03, 11 матчей в старте

Сергей Чикалкин («Беннетон Тревизо») – сезон-01/02, 9 матчей в старте

Андрей Фетисов («Шленск») – сезон-01/02, 3 матча в старте

Алексей Саврасенко («Перистери», «Олимпиакос») – сезоны-00/01, 01/02, 02/03, 24 матча в старте.