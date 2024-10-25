Россиянин Павел Савков из «Басконии» дебютировал в Евролиге
Россиянин Павел Савков дебютировал в Евролиге.
Защитник «Басконии» в четверг впервые появился на площадке в рамках самого престижного евротурнира.
В матче против «Альбы» (80:57) 22-летний российский баскетболист появился на паркете почти на 2 минуты, за которые успел собрать подбор и дважды промахнуться из-за дуги.
Недавно Савков дебютировал в новом сезоне АСВ в победной встрече с «Барселоной».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Евролиги
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