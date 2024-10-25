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Россиянин Павел Савков из «Басконии» дебютировал в Евролиге

Россиянин Павел Савков дебютировал в Евролиге.

Защитник «Басконии» в четверг впервые появился на площадке в рамках самого престижного евротурнира.

В матче против «Альбы» (80:57) 22-летний российский баскетболист появился на паркете почти на 2 минуты, за которые успел собрать подбор и дважды промахнуться из-за дуги.

Недавно Савков дебютировал в новом сезоне АСВ в победной встрече с «Барселоной».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Евролиги
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoБаскония
logoАльба
logoчемпионат Испании
Павел Савков
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