Лонзо Болл: «Это уже не то тело, с которым я начинал, но все еще могу быть продуктивным»

Лонзо Болл рассказал о дебюте после реабилитации.

«Гораздо лучше играть, чем смотреть. Не могу описать, как я чувствовал себя там на паркете. Это момент, который всегда останется в моей памяти.

Это был очень долгий восстановительный процесс. Но он все равно прошел быстрее, чем я думал. 18 месяцев реабилитации после 3-й операции казались безумной цифрой. Но теперь я здесь. Все позади.

Это уже не то тело, с которым я начинал, но я все еще могу быть продуктивным и эффективным на площадке. Поэтому и продолжаю играть.

Самое позитивное то, что я вообще не чувствовал проблем с коленом. Оно отлично двигалось. Так что теперь остается только двигаться вперед, продолжать работу каждый день.

Я доверял себе, своим ощущениям, тому, что был в подходящем возрасте, чтобы вернуться. Верил во врачей и людей вокруг меня.

Пока что мы держим все под контролем. Но ситуация может измениться в течение года. Каждый день нужно будет преодолевать новые преграды», – заключил защитник «Чикаго».

Болл отыграл 15 минут в предсезонном матче против «Миннесоты» (125:123), набрав 10 очков.