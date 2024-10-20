Лонзо Болл: «Не думаю, что 450 игроков НБА – это лучшие баскетболисты мира»
Лонзо Болл прокомментировал возможности в НБА.
«В НБА есть баскетболисты, которые уступают тем, кто не играет в лиге. Многие могут это подтвердить. Есть много подводных камней, не имеющих отношения к самим игрокам.
Политика, возможности, сложившиеся ситуации. Очень много факторов влияют на карьеру. Не думаю, что 450, или сколько там точно, игроков НБА обязательно являются лучшими в мире. Не верю в это. Слишком много компонентов должно сложиться. Много случайностей», – заявил защитник «Чикаго».
Болл недавно вернулся на паркет впервые с января 2022 года после травмы колена.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, TheWAEShow
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