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ACB. «Реал» примет «Манресу», «Уникаха» встретится с «Барселоной» и другие матчи

Сегодня пройдут пять матчей регулярного чемпионата испанской лиги ACB.

«Реал» сыграет с «Манресой», «Уникаха» встретится с «Барселоной».

АСВ

Регулярный чемпионат

Положение команд: Уникаха – 4-0, Мурсия – 4-1, Барселона – 3-1, Валенсия – 3-1, Гран-Канария – 3-1, Тенерифе – 2-1, Андорра – 3-2, Реал – 2-2, Манреса – 2-2, Бильбао – 2-2, Сарагоса – 2-3, Ховентуд – 2-3, Баскет Корунья – 2-3, Бреоган – 1-2, Форса Льейда – 1-3, Гранада – 1-4, Жирона – 1-4, Баскония – 1-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
результаты
logoУникаха
logoБарселона
logoГран-Канария
logoРеал
logoчемпионат Испании
logoВаленсия
logoБильбао
logoБреоган
logoМанреса
logoТенерифе
logoФорса Льейда
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