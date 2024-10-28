Владимир Ивлев присоединился к «Уралмашу»
«Уралмаш» подписал Владимира Ивлева.
Центровой (34 года, 207 см) завершал прошлый сезон в «Пари НН», набирая 3,2 очка и 3,2 подбора в среднем.
«Уралмаш» находится на 6-м месте турнирной таблицы Единой лиги ВТБ с результатом 4-6.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Уралмаша»
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