Лаури Маркканен не смог доиграть матч с «Сакраменто» из-за болей в спине
Лаури Маркканен получил повреждение.
Звездный форвард «Юты» досрочно покинул площадку в первой половине матча против «Сакраменто» из-за болей в пояснице.
Маркканен начал испытывать болевые ощущения после подбора. Он вернулся на скамейку, держась за поясницу, а затем отправился в раздевалку.
Финн набрал 7 очков, 3 подбора и 1 результативную передачу за 17 минут, его команда потерпела поражение со счетом 96:113.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Сары Тодд
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости