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Лаури Маркканен не смог доиграть матч с «Сакраменто» из-за болей в спине

Лаури Маркканен получил повреждение.

Звездный форвард «Юты» досрочно покинул площадку в первой половине матча против «Сакраменто» из-за болей в пояснице.

Маркканен начал испытывать болевые ощущения после подбора. Он вернулся на скамейку, держась за поясницу, а затем отправился в раздевалку.

Финн набрал 7 очков, 3 подбора и 1 результативную передачу за 17 минут, его команда потерпела поражение со счетом 96:113.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Сары Тодд
травмы
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