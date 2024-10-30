Лаури Маркканен не смог доиграть матч с «Сакраменто» из-за болей в спине

Лаури Маркканен получил повреждение.

Звездный форвард «Юты» досрочно покинул площадку в первой половине матча против «Сакраменто » из-за болей в пояснице.

Маркканен начал испытывать болевые ощущения после подбора. Он вернулся на скамейку, держась за поясницу, а затем отправился в раздевалку.

Финн набрал 7 очков, 3 подбора и 1 результативную передачу за 17 минут, его команда потерпела поражение со счетом 96:113.