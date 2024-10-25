Кобе Бафкин из «Атланты» снова получил подвывих плеча
Кобе Бафкин выбыл из строя.
Защитник «Атланты» во второй раз частично вывихнул правое плечо.
Бафкин получил подвывих плеча во время тренировки на прошлых выходных и не выходил на площадку в победном матче против «Бруклина» в дебюте сезона.
Ожидается, что 21-летнему баскетболисту предстоит длительное восстановление.
15-й номер драфта 2023 года не смог принять участие в Летней лиге из-за аналогичной травмы. Ожидалось, что он станет основным сменщиком лидера команды Трэя Янга.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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