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«Лейкерс» с оптимизмом ожидают скорого решения по готовности Кристиана Колоко к матчам

Кристиан Колоко все еще не имеет возможности играть.

33 номер драфта-2022 пропустил сезон из-за тромбов. «Лейкерс» рассчитывают на игрока для укрепления своей передней линии.

Колоко должен получить одобрение по результатам консилиума медицинских специалистов от НБА и профсоюза игроков и третьего независимого специалиста.

По сообщению источников, ситуация должна разрешиться в ближайшее время.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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