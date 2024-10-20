«Лейкерс» с оптимизмом ожидают скорого решения по готовности Кристиана Колоко к матчам
Кристиан Колоко все еще не имеет возможности играть.
33 номер драфта-2022 пропустил сезон из-за тромбов. «Лейкерс» рассчитывают на игрока для укрепления своей передней линии.
Колоко должен получить одобрение по результатам консилиума медицинских специалистов от НБА и профсоюза игроков и третьего независимого специалиста.
По сообщению источников, ситуация должна разрешиться в ближайшее время.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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