Кристиан Колоко: «Буду готов сделать все необходимое для победы «Лейкерс». А цель именно такая – победа»

Кристиан Колоко заявил, что готов к возвращению в НБА.

Центровой, который пропустил минувший сезон из-за тромбов, недавно подписал контракт с «Лейкерс ».

«Чувствую себя отлично. Мои врачи дали добро на возвращение на площадку, теперь ждем решение НБА . Настроены оптимистично. Надеюсь, все пройдет хорошо.

Я буду готов. Буду готов сделать все необходимое для победы команды. А цель именно такая – победа», – заявил камерунский центровой.