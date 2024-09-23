Кристиан Колоко: «Буду готов сделать все необходимое для победы «Лейкерс». А цель именно такая – победа»
Кристиан Колоко заявил, что готов к возвращению в НБА.
Центровой, который пропустил минувший сезон из-за тромбов, недавно подписал контракт с «Лейкерс».
«Чувствую себя отлично. Мои врачи дали добро на возвращение на площадку, теперь ждем решение НБА. Настроены оптимистично. Надеюсь, все пройдет хорошо.
Я буду готов. Буду готов сделать все необходимое для победы команды. А цель именно такая – победа», – заявил камерунский центровой.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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