Кристиан Колоко о возвращении в НБА и переходе в «Лейкерс»: «Божий замысел всегда лучший»

Кристиан Колоко возвращается в НБА.

Центровой подпишет контракт с «Лейкерс».

«Божий замысел всегда лучший 🙏🏾🙏🏾🙏🏾», – написал 24-летний камерунец.

Колоко не играл в НБА почти 16 месяцев после того, как в его организме были обнаружены тромбы. Ожидается, что игрок скоро получит разрешение лиги на возвращение на площадку.