Кристиан Колоко о возвращении в НБА и переходе в «Лейкерс»: «Божий замысел всегда лучший»
Кристиан Колоко возвращается в НБА.
Центровой подпишет контракт с «Лейкерс».
«Божий замысел всегда лучший 🙏🏾🙏🏾🙏🏾», – написал 24-летний камерунец.
Колоко не играл в НБА почти 16 месяцев после того, как в его организме были обнаружены тромбы. Ожидается, что игрок скоро получит разрешение лиги на возвращение на площадку.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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