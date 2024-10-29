Руди Гэй завершил карьеру после 17 сезонов в НБА
Руди Гэй завершил карьеру в 38 лет.
Гэй был выбран под 8-м номером на драфте 2006 года и провел в лиге 17 сезонов. Форвард в среднем набирал 15,8 очка и делал 5,6 подбора в 1 120 матчах за «Мемфис», «Торонто», «Сакраменто», «Сан-Антонио» и «Юту».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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