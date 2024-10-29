3

Руди Гэй завершил карьеру после 17 сезонов в НБА

Руди Гэй завершил карьеру в 38 лет.

Гэй был выбран под 8-м номером на драфте 2006 года и провел в лиге 17 сезонов. Форвард в среднем набирал 15,8 очка и делал 5,6 подбора в 1 120 матчах за «Мемфис», «Торонто», «Сакраменто», «Сан-Антонио» и «Юту».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера ESPN Шэмса Чарании в соцсети X
переходы
logoРуди Гэй
logoНБА
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Руди Гэй: «Виктор Вембаньяма – более динамичный игрок, чем Яннис Адетокумбо»
118 сентября, 16:50
Руди Гэй о переходе Микэла Бриджеса в «Никс»: «Редко удается поиграть с университетскими партнерами»
18 сентября, 16:30
Руди Гэй может провести следующий сезон в «Перистери»
5 июля, 21:08
«Он ударил его прямо по лысине!» Руди Гэй рассказал о реакции сына на данк Эдвардса через Дюрэнта
12 мая, 17:57
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Андрей Кириленко: «Сейчас я немного потерял нить, для чего существует ОКР. Думаю, не только мне, а всем хочется понимания, куда мы будем двигаться»
538 минут назад
«Шаньси» подписал новый контракт с Алексеем Шведом
43 минуты назад
Пол Джордж: «Бронни Джеймс пытается найти свой путь в НБА. Никто не может быть идеальным с самого начала»
152 минуты назад
Донован Митчелл о Дариусе Гарлэнде: «Рад за него, он многое пережил в прошлом сезоне»
2сегодня, 15:28
Дуэйн Уэйд: «Джимми Батлер стал старше. Пробег увеличивается»
1сегодня, 15:15
Джош Ховард: «Стив Нэш мог отдать тебе передачу, когда ты даже не думал»
1сегодня, 14:47
Леброн Джеймс показал худший процент с игры за 17 лет
9сегодня, 14:35
Джош Ховард о недооцененном аспекте игры Дирка Новицки: «Он знал, где должен был находиться каждый игрок в защите»
сегодня, 13:49
Кенни Эткинсон о переходе Таунса в «Никс»: «Когда увидел, сразу сказал, что они претенденты на чемпионство»
6сегодня, 13:31
Евролига. «Анадолу Эфес» – «Барселона», «Олимпиакос» против «Реала» и другие матчи
сегодня, 13:16
Ко всем новостям
Последние новости
Милош Теодосич пропустит матч против «Жальгириса» из-за травмы
9 минут назад
Эван Тернер: «Взросление — это признание того, что Тайриз Халибертон является средним игроком»
16 минут назад
Ожидается, что Девин Васселл вернется в начале ноября
сегодня, 14:19
«Клипперс» использовали опцию продления контракта с Кобе Брауном на сезон-2025/26
сегодня, 14:09
Джей Джей Редик – Леброну Джеймсу: «Бросай по кольцу, черт возьми!»
7сегодня, 14:02Видео
Еврокубок. «Вулвз» – «Бешикташ», «Ховентуд» встретится с «Гран-Канарией»
сегодня, 13:08
Карлик Джонс, как ожидается, вернется в состав «Партизана» в матче с «Монако»
сегодня, 12:28
Майкл Купер: «Джек Николсон был важной частью наших побед над «Селтикс»
сегодня, 11:56
Лу Уильямс не удивлен игре Хардена: «Он все еще система и ему комфортно, когда все упирается в него»
сегодня, 11:44
Пол Джордж: «Донте Дивинченцо злится на «Никс» за обмен. Теперь он хочет уничтожить их»
4сегодня, 11:07