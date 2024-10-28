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Михаил Дегтярев: «Мы открыты к диалогу как со всеми странами, так и с международными спортивными организациями. Наша главная цель – защита прав российских спортсменов»

Михаил Дегтярев заявил, что Россия готова к диалогу со всеми странами.

Об этом министр спорта РФ высказался после встречи с вице-президентом Всемирной федерации карате.

«В Дубае провел встречу с вице-президентом Всемирной федерации карате. Нассер Абдул Разак Аль Разоки одновременно является президентом Азиатской федерации карате и возглавляет Федерацию карате Объединенных Арабских Эмиратов.

Генерал Нассер – очень авторитетная фигура в среде единоборств и искренний сторонник недискриминации в мировом спорте. Он поддерживает наших спортсменов на всех уровнях и выступает за то, чтобы российские атлеты соревновались под национальным флагом.

Такие встречи позволяют укреплять наши позиции и показывают, что мы открыты к диалогу как со всеми странами, так и с международными спортивными организациями. Наша главная цель – это защита прав российских спортсменов», – написал Дегтярев в своем телеграм-канале.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Михаила Дегтярева
карате
Министерство спорта России
logoМихаил Дегтярев
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