Леброн Джеймс после 3 из 14 с игры с «Финиксом»: «Чувствую себя не лучшим образом, это должно быть слышно по голосу»
Леброн Джеймс объяснил неудачное выступление в матче с «Санз».
«Чувствую себя не лучшим образом, бывало и лучше. Это должно быть слышно по голосу.
Когда началась простуда? В пятницу», – заявил 39-летний форвард.
За 36 минут Джеймс реализовал 3 из 14 с игры, набрав 11 очков, 5 подборов и 8 передач.
«Лейкерс» потерпели первое поражение в сезоне – 104:109.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bricks Center
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