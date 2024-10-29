Леброн Джеймс после 3 из 14 с игры с «Финиксом»: «Чувствую себя не лучшим образом, это должно быть слышно по голосу»

Леброн Джеймс объяснил неудачное выступление в матче с «Санз».

«Чувствую себя не лучшим образом, бывало и лучше. Это должно быть слышно по голосу.

Когда началась простуда? В пятницу», – заявил 39-летний форвард.

За 36 минут Джеймс реализовал 3 из 14 с игры, набрав 11 очков, 5 подборов и 8 передач.

«Лейкерс » потерпели первое поражение в сезоне – 104:109.