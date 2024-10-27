Скип Бэйлесс – Леброну Джеймсу: «Сегодня ты меня поразил»
Скип Бэйлесс выразил восхищение игрой Леброна Джеймса в матче против «Кингз».
«Сегодня ты меня поразил. Сегодня я в восторге от тебя. Сегодня я благоговею перед тобой. Сегодня ты был Королем против Королей.
Я недостоин даже снимать видео о тебе», – сказал бывший эксперт UNDISPUTED.
В субботу в матче против «Сакраменто» (131:127) Джеймс оформил трипл-дабл, набрав 32 очка (16 – в четвертой четверти), 14 подборов и 10 передач.
Бэйлесс критикует Джеймс на протяжении всей своей карьеры спортивного аналитика.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Sport Rush
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