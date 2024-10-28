Лука Банки: «Бавария» раскрыла свой потенциал, это дало ей самое продуктивное нападение в Евролиге»
«Бавария» полностью раскрыла в первых матчах сезона свой потенциал, это дало ей самое продуктивное нападение во всей Евролиге. Нам предстоит задача навязать более удобный нам ритм, использовать концентрацию, контактную игру и готовность к борьбе, чтобы одолеть противника такого уровня», – рассудил главный тренер Лука Банки.
«На данный момент «Бавария» – один из наиболее трудных соперников. Они здорово действуют на всех позициях. Очень опасны в атаке, нам придется быть максимально внимательными в обороне. Будет делиться мячом и играть командно все 40 минут. Надеюсь, что фанаты нас поддержат», – добавил форвард Торнике Шенгелия.
«Бавария» лидирует в турнире по результативности, набирая 89,4 очка в среднем в первых 5 турах. На первом месте в команде защитник Карсен Эдвардс с 20,6 очка за матч.
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