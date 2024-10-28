  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Лука Банки: «Бавария» раскрыла свой потенциал, это дало ей самое продуктивное нападение в Евролиге»
0

Лука Банки: «Бавария» раскрыла свой потенциал, это дало ей самое продуктивное нападение в Евролиге»

«Виртус» встретится с «Баварией» в 6-м туре Евролиги.

«Бавария» полностью раскрыла в первых матчах сезона свой потенциал, это дало ей самое продуктивное нападение во всей Евролиге. Нам предстоит задача навязать более удобный нам ритм, использовать концентрацию, контактную игру и готовность к борьбе, чтобы одолеть противника такого уровня», – рассудил главный тренер Лука Банки.

«На данный момент «Бавария» – один из наиболее трудных соперников. Они здорово действуют на всех позициях. Очень опасны в атаке, нам придется быть максимально внимательными в обороне. Будет делиться мячом и играть командно все 40 минут. Надеюсь, что фанаты нас поддержат», – добавил форвард Торнике Шенгелия.

«Бавария» лидирует в турнире по результативности, набирая 89,4 очка в среднем в первых 5 турах. На первом месте в команде защитник Карсен Эдвардс с 20,6 очка за матч.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Виртуса»
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoВиртус
logoБавария
logoТорнике Шенгелия
Лука Банки
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Виртус – Бавария где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Turkish Airlines EuroLeague 29 октября
24 октября, 22:27Пользовательская новость
Виртус – Бавария прогноз на матч 29 октября 2024
18 октября, 22:48Пользовательская новость
Евролига. «Париж» одержал первую победу в лиге, обыграв «Панатинаикос», «Баскония» нанесла поражение «Реалу» и другие результаты
3215 октября, 21:31
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
НБА. «Бостон» встретится с «Милуоки», «Финикс» примет «Лейкерс» и другие матчи
246 минут назад
Единая лига ВТБ. УНИКС принимает МБА-МАИ
52 минуты назадLive
Чендлер Парсонс: «Трэй Янг стал более зрелым. Может быть, дело в бороде»
1сегодня, 15:59Фото
Лу Уильямс: «Единственное, чего теперь не хватает Джейсону Тейтуму, это трешток»
3сегодня, 15:45
Лу Уильямс о Тайризе Макси: «Это его команда, пока не доказано обратное»
сегодня, 15:26
Зак Лавин о потерях: «Мы сами стреляем себе в ногу»
3сегодня, 14:59
Яннис Адетокумбо: «У нас нет своей идентичности»
9сегодня, 14:36
Чендлер Парсонс: «Для Тайриза Макси сейчас не существует плохих бросков»
1сегодня, 14:15
Стив Керр: «Сможем выстоять в отсутствие Стефа Карри благодаря глубине нашего состава»
13сегодня, 13:59
Майк Буденхольцер: «Защита и атлетизм Райана Данна оказывают позитивное влияние на игру»
6сегодня, 13:30
Ко всем новостям
Последние новости
Джордан Макрэй перешел в «Скафати»
8 минут назадФото
Адриатическая лига. «Студентски центар» сыграет с ФМП
51 минуту назад
Чемпионат Греции. «Перистери» встретится с «Лаврионом»
51 минуту назад
«Где мы свернули не туда как общество?». Ведущие шоу Run It Back посмеялись над статуей Дуэйна Уэйда
2сегодня, 16:18Фото
Li-Ning показал специальную версию кроссовок Way of Wade 11 в честь открытия статуи Дуэйна Уэйда
3сегодня, 13:45Фото
Лонни Уокера нет в заявке фарм-команды «Селтикс» на сезон G-лиги
сегодня, 12:18
Стивен Эй Смит о споре по поводу лидерских качеств Дюрэнта: «Готов подтвердить каждое сказанное мной слово»
сегодня, 11:52
Алекс Карузо о сравнении Холмгрена с Дэвисом: «Все в руках Чета»
2сегодня, 11:26
Вембаньяма приехал на матч в кроссовках с отсылкой к «Звездным войнам» и завоеванию приза «Новичок года»
2сегодня, 11:13Фото
«Отвернулась на секунду, а он уже на площадке». Пэйтон Притчард сыграл 1 на 1 на уличной площадке
1сегодня, 10:44Видео