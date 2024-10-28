«Хьюстон» заинтересуется Джимми Батлером, если «Майами» сделает его доступным для обмена

«Хьюстон» проявляет интерес к Джимми Батлеру.

Как сообщает инсайдер Марк Стейн со ссылкой на управленцев НБА , «Рокетс» включатся в борьбу за 35-летнего свингмена, если «Хит» сделают его доступным для обмена.

Батлер и «Майами » не удалось договориться о продлении контракта, ожидается, что звездный ветеран воспользуется опцией и станет свободным агентом в межсезонье-2025.