«Хьюстон» заинтересуется Джимми Батлером, если «Майами» сделает его доступным для обмена
«Хьюстон» проявляет интерес к Джимми Батлеру.
Как сообщает инсайдер Марк Стейн со ссылкой на управленцев НБА, «Рокетс» включатся в борьбу за 35-летнего свингмена, если «Хит» сделают его доступным для обмена.
Батлер и «Майами» не удалось договориться о продлении контракта, ожидается, что звездный ветеран воспользуется опцией и станет свободным агентом в межсезонье-2025.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Блог Марка Стейна
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