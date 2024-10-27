5

Леброн Джеймс о секрете игры в бэк-ту-бэках: «Сон, гидратация и хорошее питание»

Леброн Джеймс рассказал, как ему удается сохранять энергию в бэк-ту-бэках.

«Сон, гидратация и хорошее питание.

Я буквально уснул, как только вернулся домой после вчерашнего матча, сегодня два раза вздремнул, поел очень хорошей еды, получил питательных веществ и весь день поддерживал уровень жидкости в организме», – рассказал форвард «Лейкерс».

В субботу во втором матче за два дня Джеймс оформил свой первый трипл-дабл в сезоне – 32 очка, 14 подборов и 10 передач.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Spectrum SportsNet в соцсети X
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoНБА
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сэм Митчелл: «Если Энтони Дэвис будет так играть, то станет претендентом на награду MVP»
3сегодня, 14:35
Леброн вновь показал, кто тут батя! Трипл-дабл и 16 очков в четвертой четверти
12сегодня, 13:54
50 лет назад он показал, как открывать сезон в новом клубе: первый квадрупл-дабл в истории НБА!
8сегодня, 13:02
Энтони Дэвис: «Только думаешь, что Леброн Джеймс замедляется, как он показывает всему миру, почему является величайшим»
16сегодня, 10:50
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Сосредоточился и взялся за дело». Келли Убре рассказал, как Майкл Джордан дал ему подзатыльник
4 минуты назад
Алекса Аврамович набрал 30 очков и 6 передач в победном матче против «Локомотива-Кубань»
48 минут назадВидео
Единая лига ВТБ. 30 очков Аврамовича принесли ЦСКА победу над «Локомотивом-Кубань», «Парма» выиграла у «Самары»
73сегодня, 15:20
Андрей Ведищев о решающем эпизоде матча с ЦСКА: «Би Джей Джонсон должен был сделать фейк и пойти внутрь. Он решил бросить»
сегодня, 14:52
Сэм Митчелл: «Если Энтони Дэвис будет так играть, то станет претендентом на награду MVP»
3сегодня, 14:35
ACB. «Реал» выиграл у «Манресы», «Уникаха» встретится с «Барселоной» и другие матчи
сегодня, 14:05Live
Деннис Шредер заступился за Бена Симмонса в стычке с болельщиком в туннеле
3сегодня, 13:46Видео
Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» обыграло московское в гостях, УГМК встречается с «Енисеем» и другие матчи
сегодня, 13:20Live
Домантас Сабонис сравнялся с Лэрри Бердом по количеству трипл-даблов за карьеру
1сегодня, 13:14
Джимми Батлер набрал 26 очков, 8 подборов и 8 передач в победном матче с «Шарлотт»
1сегодня, 12:02Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Браун: «Так вышло, что Леброн Джеймс забросил больше мячей, чем обычно»
19 минут назад
Семен Антонов: «Если бы Аврамовичу исполнилось 50 лет, он бы набрал не 30, а 50 очков»
38 минут назад
«Индиана» уволила главного тренера Кристи Сайдс после двух сезонов
сегодня, 15:27
Энтони Дэвис – о старте 3-0: «Дали понять лиге, что мы другая команда»
6сегодня, 15:02
Тре Джонс пропустит до двух недель из-за травмы
сегодня, 14:23
Адриатическая лига. «Мега» уступила «Игокеа», «Цедевита-Олимпия» сыграет с «Будучностью» и другие матчи
сегодня, 14:07Live
Андрей Ведищев после поражения от ЦСКА: «Приняли несколько неверных решений, которые стали решающими»
сегодня, 13:55
Андреас Пистиолис о победе над «Локо»: «Разница в одно очко не отражает реальной картины»
сегодня, 13:51
Защитник «Милуоки» Андре Джексон попал в аварию, но избежал травмы
сегодня, 09:46
Энтони Эдвардс подразнил игроков «Рэпторс» после удачной быстрой атаки
сегодня, 08:54Видео