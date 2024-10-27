Леброн Джеймс о секрете игры в бэк-ту-бэках: «Сон, гидратация и хорошее питание»

Леброн Джеймс рассказал, как ему удается сохранять энергию в бэк-ту-бэках.

«Сон, гидратация и хорошее питание.

Я буквально уснул, как только вернулся домой после вчерашнего матча, сегодня два раза вздремнул, поел очень хорошей еды, получил питательных веществ и весь день поддерживал уровень жидкости в организме», – рассказал форвард «Лейкерс ».

В субботу во втором матче за два дня Джеймс оформил свой первый трипл-дабл в сезоне – 32 очка, 14 подборов и 10 передач.