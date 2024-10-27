Леброн Джеймс о секрете игры в бэк-ту-бэках: «Сон, гидратация и хорошее питание»
Леброн Джеймс рассказал, как ему удается сохранять энергию в бэк-ту-бэках.
«Сон, гидратация и хорошее питание.
Я буквально уснул, как только вернулся домой после вчерашнего матча, сегодня два раза вздремнул, поел очень хорошей еды, получил питательных веществ и весь день поддерживал уровень жидкости в организме», – рассказал форвард «Лейкерс».
В субботу во втором матче за два дня Джеймс оформил свой первый трипл-дабл в сезоне – 32 очка, 14 подборов и 10 передач.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Spectrum SportsNet в соцсети X
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости