Сэм Митчелл: «Если Энтони Дэвис будет так играть, то станет претендентом на награду MVP»

Сэм Митчелл отметил великолепную игру Энтони Дэвиса на старте сезона.

«Чего не смог сделать ни один тренер, так это убедить Энтони Дэвиса , что если он будет играть на позиции центрового, то может стать лучшим центровым или одним из двух-трех лучших игроков в лиге. Если он будет так играть, то станет претендентом на награду MVP.

С тех пор, как Леброн в Лос-Анджелесе, я говорю, что «Лейкерс » никогда не станут так хороши, как мы думаем, пока Энтони Дэвис не выйдет на передний план и не станет лучшим игроком. Ничего не имею против Леброна. Леброн ждал этого. Леброн говорит: «Слушай, я могу помочь завершить игру, если мне не придется помогать нам оставаться в игре в течение трех четвертей», – сказал эксперт.