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Энтони Дэвис: «Только думаешь, что Леброн Джеймс замедляется, как он показывает всему миру, почему является величайшим»

Энтони Дэвис восхитился одноклубником после победы над «Кингз».

«Только думаешь, что Леброн Джеймс замедляется, как он показывает всему миру, почему является величайшим», – прокомментировал Дэвис выступление 39-летнего форварда, который оформил трипл-дабл.

Сам Дэвис в третьем матче со старта набирает более 30 очков (31). Он также добавил 9 подборов, 2 передачи, 3 перехвата и 2 блок-шота к своим статистическим показателям, реализовав 10 из 15 бросков с игры и 1 из 2 трехочковых.

Центровой завершил серию поражений в противостояниях с Домантасом Сабонисом на цифре «10».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Lakers Daily в сети X
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoСакраменто
logoНБА
logoЭнтони Дэвис
logoДомантас Сабонис
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