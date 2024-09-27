Пейтон Уотсон не сыграет в первых предсезонных матчах «Денвера» в Абу-Даби из-за травмы
Пейтон Уотсон потянул заднюю поверхность бедра.
Защитник «Денвера» не тренировался с командой в первый день сборов, но поучаствовал в бросковой практике. Майкл Мэлоун не собирается выпускать игрока на паркет в первых предсезонных матчах в Абу-Даби.
Главный тренер похвалил защитника на пресс-конференции за рабочую этику в межсезонье, но, судя по всему, Уотсон не будет претендовать на место в основном составе.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Харрисона Уинда
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