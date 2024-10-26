Ламело Болл установил рекорд НБА по количеству трехочковых попаданий в первых двух матчах сезона
Ламело Болл установил новый рекорд НБА по трехочковым.
Разыгрывающий «Шарлотт» стал рекордсменом НБА по количеству точных трехочковых попаданий за первые два матча регулярного чемпионата – 13.
23-летний Болл реализовал 13 из 26 из-за дуги – 4 из 12 в матче против «Хьюстона» (110:105) и 9 из 14 в матче против «Атланты» (120:125).
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт StatMamba в соцсети X
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