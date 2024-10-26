Ламело Болл обновил личный рекорд по 3-очковым и набрал 34 очка в матче с «Атлантой»

Ламело Болл стал одним из героев встречи «Атланта» – «Шарлотт».

Разыгрывающий «Хорнетс» обновил личный рекорд по 3-очковым (9 из 14) и набрал 34 очка в матче с «Хоукс» (120:125).

За 29 минут Болл также записал на свой счет 5 подборов, 4 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот при 10 потерях.

Рекорд «Шарлотт » по точным 3-очковым за матч – 10.