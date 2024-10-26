«Голден Стэйт» – первая команда в истории НБА, выигравшая первые два матча сезона с разницей в 35+ очков
«Уорриорз» начали сезон-2024/25 с двух разгромных побед.
«Голден Стэйт» стал первой командой в истории НБА, которая выиграла первые два матча сезона с разницей не менее чем в 35 очков.
В среду «Уорриорз» разгромили на выезде «Портленд» со счетом 139:104, в пятницу одержали гостевую победу над «Ютой» – 127:86.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Clutch Points в соцсети X
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