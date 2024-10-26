«Голден Стэйт» – первая команда в истории НБА, выигравшая первые два матча сезона с разницей в 35+ очков

«Уорриорз» начали сезон-2024/25 с двух разгромных побед.

«Голден Стэйт » стал первой командой в истории НБА , которая выиграла первые два матча сезона с разницей не менее чем в 35 очков.

В среду «Уорриорз» разгромили на выезде «Портленд » со счетом 139:104, в пятницу одержали гостевую победу над «Ютой» – 127:86.