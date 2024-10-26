Дрэймонд Грин: «Не говорю, что мы выиграем чертов титул, но скажу, что вам придется постараться, чтобы помешать нам»
Дрэймонд Грин доволен тем, как выглядит обновленная команда «Голден Стэйт».
«Настроение после предсезонки на 10 из 10. Один из лучших тренировочных лагерей и самых сложных тренировочных лагерей. Просто мы начинаем сначала и должны были задать правильный тон.
Мне кажется, мы отлично справились с этой задачей, о лучшем тренировочном лагере и предсезонке нельзя и мечтать. Дело не в том, что мы прошли предсезонные матчи без поражений. Дело в том, что когда вы делаете это [становитесь чемпионом НБА] столько раз, сколько мы, внутри появляется определенное чувство.
Я не говорю, что мы выиграем чертов титул, но скажу, что вам придется постараться, чтобы помешать нам сделать это», – заявил форвард «Уорриорз».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Draymond Green Show
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