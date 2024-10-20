«Оклахома» – единогласный фаворит Запада в прогнозе обозревателей NBA.com

Авторы NBA.com поделились мнением о регулярном сезоне.

«Оклахома» является единогласным лидером Западной конференции по результатам прогноза. Второе место авторы преимущественно оставляют за «Миннесотой». Один голос получили «Наггетс».

«Даллас », «Денвер » и «Финикс », в разной последовательности, – замыкают Топ-5.

Авторы сходятся во мнении насчет высоких шансов «Сакраменто », «Нового Орлеана» и «Голден Стэйт» на попадание в Топ-10.

На оставшиеся два места в плей-офф/плей-ин претендуют «Мемфис», «Лейкерс » и «Хьюстон».