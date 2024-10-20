«Оклахома» – единогласный фаворит Запада в прогнозе обозревателей NBA.com
Авторы NBA.com поделились мнением о регулярном сезоне.
«Оклахома» является единогласным лидером Западной конференции по результатам прогноза. Второе место авторы преимущественно оставляют за «Миннесотой». Один голос получили «Наггетс».
«Даллас», «Денвер» и «Финикс», в разной последовательности, – замыкают Топ-5.
Авторы сходятся во мнении насчет высоких шансов «Сакраменто», «Нового Орлеана» и «Голден Стэйт» на попадание в Топ-10.
На оставшиеся два места в плей-офф/плей-ин претендуют «Мемфис», «Лейкерс» и «Хьюстон».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
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