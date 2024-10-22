Зайон Уильямсон может пропустить первый матч сезона из-за болезни
Зайон Уильямсон может пропустить начало сезона.
Главный тренер «Нового Орлеана» Уилли Грин сообщил, что Уильямсон не участвовал в сегодняшней тренировке из-за болезни. Решение об участии форварда в завтрашнем матче против «Чикаго» будет принято перед началом игры.
Участие разыгрывающего «Пеликанс» Деджонте Мюррэя в первом матче сезона также находится под вопросом. Ожидается, что он вернется в Новый Орлеан позже сегодня.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости