Зайон Уильямсон может пропустить первый матч сезона из-за болезни

Зайон Уильямсон может пропустить начало сезона.

Главный тренер «Нового Орлеана» Уилли Грин сообщил, что Уильямсон не участвовал в сегодняшней тренировке из-за болезни. Решение об участии форварда в завтрашнем матче против «Чикаго » будет принято перед началом игры.

Участие разыгрывающего «Пеликанс» Деджонте Мюррэя в первом матче сезона также находится под вопросом. Ожидается, что он вернется в Новый Орлеан позже сегодня.