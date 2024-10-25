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Чендлер Парсонс о Паоло Банкеро: «Суровая версия Кармело Энтони»

Чендлер Парсонс высоко оценил уровень Паоло Банкеро.

«Он уже новичок года, игрок уровня Матча всех звезд. Команда будет только прибавлять и продолжать расти. Они будут соперничать с «Кливлендом» и «Индианой», а Банкеро – их лидер. Если «Орландо» будет занимать место с четвертого по шестое на Востоке, он поедет на Матч звезд.

Паоло разносторонний игрок. Такая суровая версия Кармело. Он готовить встретить оппонента лицом к лицу, физически крепок и силен. Он не довольствуется одними лишь бросками, готов переть под кольцо. Мне нравится его игра.

«Мэджик» – его команда, он будет показывать хорошие цифры... Банкеро будет ездить на Матч звезд следующие десять лет, настолько он хорош», – утверждает экс-игрок НБА.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Run It Back
logoКармело Энтони
logoОрландо
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logoЧендлер Парсонс
logoПаоло Банкеро
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