Чендлер Парсонс о Паоло Банкеро: «Суровая версия Кармело Энтони»

Чендлер Парсонс высоко оценил уровень Паоло Банкеро.

«Он уже новичок года, игрок уровня Матча всех звезд. Команда будет только прибавлять и продолжать расти. Они будут соперничать с «Кливлендом» и «Индианой», а Банкеро – их лидер. Если «Орландо » будет занимать место с четвертого по шестое на Востоке, он поедет на Матч звезд.

Паоло разносторонний игрок. Такая суровая версия Кармело . Он готовить встретить оппонента лицом к лицу, физически крепок и силен. Он не довольствуется одними лишь бросками, готов переть под кольцо. Мне нравится его игра.

«Мэджик» – его команда, он будет показывать хорошие цифры... Банкеро будет ездить на Матч звезд следующие десять лет, настолько он хорош», – утверждает экс-игрок НБА .