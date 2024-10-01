Паоло Банкеро о цели на сезон: «Хочу пройти в финал Восточной конференции»
Паоло Банкеро назвал выход в финал Востока своей главной целью на новый сезон.
«В первом сезоне я стал новичком года, во втором сезоне – участником Матча всех звезд. Но думаю, что на самом деле я хочу пройти в финал Восточной конференции. Пройти далеко в плей-офф», – сказал форвард «Орландо».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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