Паоло Банкеро о цели на сезон: «Хочу пройти в финал Восточной конференции»

Паоло Банкеро назвал выход в финал Востока своей главной целью на новый сезон.

«В первом сезоне я стал новичком года, во втором сезоне – участником Матча всех звезд. Но думаю, что на самом деле я хочу пройти в финал Восточной конференции. Пройти далеко в плей-офф», – сказал форвард «Орландо ».