Скип Бэйлесс об игре Чета Холмгрена против «Денвера»: «Заявляет о себе»
Скип Бэйлесс отдал должное Чету Холмгрену.
Журналист отреагировал на выступление центрового «Оклахомы» в матче против «Денвера» Николы Йокича.
В победной встрече (102:87) Холмгрен набрал 25 очков, 14 подборов, 5 передач, 2 перехвата и 4 блок-шота.
«Пока что Чет Холмгрен полностью переигрывает Джокера. Просто поражает. Это серьезно. Он заявляет о себе», – написал журналист по ходу игры.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Скипа Бэйлесса
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости