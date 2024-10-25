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Скип Бэйлесс об игре Чета Холмгрена против «Денвера»: «Заявляет о себе»

Скип Бэйлесс отдал должное Чету Холмгрену.

Журналист отреагировал на выступление центрового «Оклахомы» в матче против  «Денвера» Николы Йокича.

В победной встрече (102:87) Холмгрен набрал 25 очков, 14 подборов, 5 передач, 2 перехвата и 4 блок-шота.

«Пока что Чет Холмгрен полностью переигрывает Джокера. Просто поражает. Это серьезно. Он заявляет о себе», – написал журналист по ходу игры.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Скипа Бэйлесса
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Скип Бэйлесс
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