Скип Бэйлесс об игре Чета Холмгрена против «Денвера»: «Заявляет о себе»

Скип Бэйлесс отдал должное Чету Холмгрену.

Журналист отреагировал на выступление центрового «Оклахомы» в матче против «Денвера » Николы Йокича.

В победной встрече (102:87) Холмгрен набрал 25 очков, 14 подборов, 5 передач, 2 перехвата и 4 блок-шота.

«Пока что Чет Холмгрен полностью переигрывает Джокера. Просто поражает. Это серьезно. Он заявляет о себе», – написал журналист по ходу игры.