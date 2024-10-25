Лука Дончич предстал с новой прической в первом матче сезона
Лука Дончич сменил прическу.
Лидер «Мэверикс» предстал с новой прической в первом матче сезона против «Сперс» (120:109).
В активе словенца 28 очков, 10 подборов и 8 передач.
Изображение: Bleacher Report
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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