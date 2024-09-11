Демар Дерозан о словах Энтони Эдвардса: «Я бы никогда не сделал такого заявления. Уважаю всех, кто играл до меня»

Демар Дерозан прокомментировал слова Энтони Эдвардса.

Ранее лидер «Миннесоты» заявил об игроках старого поколения, что Майкл Джордан был «единственным, кто обладал мастерством в те годы».

«Энтони – один из любимых игроков, мне нравится наблюдать за ним. Но я бы никогда не сделал такого заявления. Потому что уважаю каждого парня, который выходил на баскетбольную площадку до меня.

Игра развивалась постепенно, шаг за шагом. И я никогда не стал бы дискредитировать то, какой лига была 20 лет назад.

Читал только заголовки его цитаты. Я не знаю, в какой контекст он углублялся, чтобы объяснить свою позицию. Но если вспоминать игроков прошлого, то эти ребята все равно были невероятными», – заявил защитник «Сакраменто ».