Reebok выпустит именные кроссовки Энджел Риз в 2026 году

Энджел Риз продлит контракт с Reebok.

Звездный форвард «Чикаго » Энджел Риз и компания Reebok договорились о долгосрочном продлении спонсорского контракта с выпуском именных кроссовок баскетболистки в 2026 году.

22-летняя Риз в прошедшем сезоне установила рекорд женской НБА по подборам в одном сезоне, делая 13,1 подбора в среднем за матч.