Reebok выпустит именные кроссовки Энджел Риз в 2026 году
Энджел Риз продлит контракт с Reebok.
Звездный форвард «Чикаго» Энджел Риз и компания Reebok договорились о долгосрочном продлении спонсорского контракта с выпуском именных кроссовок баскетболистки в 2026 году.
22-летняя Риз в прошедшем сезоне установила рекорд женской НБА по подборам в одном сезоне, делая 13,1 подбора в среднем за матч.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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