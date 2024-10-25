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Reebok выпустит именные кроссовки Энджел Риз в 2026 году

Энджел Риз продлит контракт с Reebok.

Звездный форвард «Чикаго» Энджел Риз и компания Reebok договорились о долгосрочном продлении спонсорского контракта с выпуском именных кроссовок баскетболистки в 2026 году.

22-летняя Риз в прошедшем сезоне установила рекорд женской НБА по подборам в одном сезоне, делая 13,1 подбора в среднем за матч.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера ESPN Шэмса Чарании в соцсети X
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