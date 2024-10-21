Энджел Риз: «Как-то не получилось дать автограф мужчине. Он говорит: «Та белая девчонка лучше тебя»

Энджел Риз вспомнила курьезную ситуацию с болельщиком.

Популярная баскетболистка женской НБА торопилась и забыла дать автограф одному из поклонников.

«Иногда я бываю занята и не могу подписать все. Один мужчина в такой ситуации сказал: «Вот почему ты не новичок года. И та белая девчонка лучше тебя». Отвечаю: «Ты только что хотел, чтобы я подписала тебе какую-то вещь, а теперь я тебе уже не нравлюсь?»

Люди порой так злятся. Я бы и хотела сфотографироваться с тобой, но, детка, я все же не обязана делать это», – рассказала Риз.