Энджел Риз: «Как-то не получилось дать автограф мужчине. Он говорит: «Та белая девчонка лучше тебя»
Энджел Риз вспомнила курьезную ситуацию с болельщиком.
Популярная баскетболистка женской НБА торопилась и забыла дать автограф одному из поклонников.
«Иногда я бываю занята и не могу подписать все. Один мужчина в такой ситуации сказал: «Вот почему ты не новичок года. И та белая девчонка лучше тебя». Отвечаю: «Ты только что хотел, чтобы я подписала тебе какую-то вещь, а теперь я тебе уже не нравлюсь?»
Люди порой так злятся. Я бы и хотела сфотографироваться с тобой, но, детка, я все же не обязана делать это», – рассказала Риз.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
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